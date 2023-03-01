Москва
Профиль пользователя wxxy_xy

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О себе

люблю слушать музыку. особенно земфиру, би-2, сплина и арию. хочу инет друзей, чтобы не кидали после часа общения. иногда играю в фф. люблю читать манги и манхвы, смотрю аниме и дорамы ^^ буду рада если напишите) всегда на связи ^^

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

События пользователя

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ищу собеседника для общения

Участие в других событиях

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ищу подружку!

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Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую

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Ищу друзей, поиграть в игры, вместе провезти время.

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