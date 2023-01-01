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Усть-Лабинск
Профиль пользователя Alisa33

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О себе

Нахожусь на этапе самопознания и саморазвития. Люблю читать книги , заниматься самокопанием и ,, дышать маткой,, 🤣 по настроению вяжу , шью, вышиваю... Сижу на антидепрессантах, ведь я мама двоих детей😜 в связи с переездом в Краснодарский край , поменялся не только уклад жизни , но и обнулился прежний круг общения... С подругами связь лишь через соц сети и вотсапп...Ищу приятельниц ) а в идеале , если мы станем подругами ... Я надежный , оптимистичный человек , который может всегда выслушать и поддержать... В перерывах от домашних дел и мамских обязанностей 😁

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

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Краснодар → пообщаться

Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

Откликнулось 28 участников

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