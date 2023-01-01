О себе

Нахожусь на этапе самопознания и саморазвития. Люблю читать книги , заниматься самокопанием и ,, дышать маткой,, 🤣 по настроению вяжу , шью, вышиваю... Сижу на антидепрессантах, ведь я мама двоих детей😜 в связи с переездом в Краснодарский край , поменялся не только уклад жизни , но и обнулился прежний круг общения... С подругами связь лишь через соц сети и вотсапп...Ищу приятельниц ) а в идеале , если мы станем подругами ... Я надежный , оптимистичный человек , который может всегда выслушать и поддержать... В перерывах от домашних дел и мамских обязанностей 😁