⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Усть-Лабинск
Усть-Лабинск
Усть-Лабинск
Профиль пользователя Alisa33
О себе
Нахожусь на этапе самопознания и саморазвития. Люблю читать книги , заниматься самокопанием и ,, дышать маткой,, 🤣 по настроению вяжу , шью, вышиваю... Сижу на антидепрессантах, ведь я мама двоих детей😜 в связи с переездом в Краснодарский край , поменялся не только уклад жизни , но и обнулился прежний круг общения... С подругами связь лишь через соц сети и вотсапп...Ищу приятельниц ) а в идеале , если мы станем подругами ... Я надежный , оптимистичный человек , который может всегда выслушать и поддержать... В перерывах от домашних дел и мамских обязанностей 😁
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Усть-Лабинск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам