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Усть-Лабинск
Профиль пользователя Vika_.Pobeda

фото пользователя Vika_.Pobeda
фото #2 пользователя Vika_.Pobeda

О себе

Я Шаталова Виктория Сергеевна родилась 27 августа 1994. По гороскопу дева, добрая, милая, симпатичная, понимающая и много другое. При общении отправлю фото.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 📚 Книги ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📺 Политика
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