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Усть-Лабинск
Профиль пользователя Kgjd2121

фото пользователя Kgjd2121

О себе

Я в принципе не могу о себе сказать что то особенного но мне нравится слушать музыку общаться, гулять с друзьями хоть их не так много

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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