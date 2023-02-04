Усть-Лабинск
Профиль пользователя Svetlana1999

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marina3274
Краснодар → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Qwer1231
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу себе верную падружку

маленькое фото пользователя Friera
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться

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