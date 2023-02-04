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Усть-Лабинск
Профиль пользователя Max37

фото пользователя Max37

О себе

Самостоятельно изучаю анг.язык, психологию , люблю пешие прогулки, настольные и видео игры, в музыке меломан, фантастику.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🧠 Психология / саморазвитие✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика🐈 Домашние животные✝️ Религия🏫 Учеба📚 Книги💩 Шутки про говно🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🖼 Выставка / музей

События пользователя

Усть-Лабинск → пообщаться

Не хватает общения.

Усть-Лабинск → пообщаться

Duolingo и любые методики изучения анг.языка.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Alya97

Москва → пообщаться

Общение, а после может и встречи 🙋‍♀️

Откликнулось 11 участников

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Старый Оскол → пообщаться

Пообщаться на разные темы, узнать что-то интересное и новое

Откликнулось 5 участников

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Найдитесь единомышленники 🙏 хочу побыстрее вылезти из депрессии и из дома )

Откликнулось 5 участников

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