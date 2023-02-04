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Усть-Лабинск
Усть-Лабинск
Профиль пользователя Max37
О себе
Самостоятельно изучаю анг.язык, психологию , люблю пешие прогулки, настольные и видео игры, в музыке меломан, фантастику.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🧠 Психология / саморазвитие✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика🐈 Домашние животные✝️ Религия🏫 Учеба📚 Книги💩 Шутки про говно🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🖼 Выставка / музей
События пользователя
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