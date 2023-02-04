Самостоятельно изучаю анг.язык, психологию , люблю пешие прогулки, настольные и видео игры, в музыке меломан, фантастику.

Был в сети на этой неделе

Найдитесь единомышленники 🙏 хочу побыстрее вылезти из депрессии и из дома )

Пообщаться на разные темы, узнать что-то интересное и новое

Общение, а после может и встречи 🙋‍♀️

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: