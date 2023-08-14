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Краснодар
Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

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Замечательных,искренних и добрых людей, которых с гордостью смогу называть своими подругами ❤️

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