Могу общаться на любые темы, главное чтобы было весело ;)

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 📺 Политика 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тольятти.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.