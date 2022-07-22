Тольятти
Профиль пользователя Kekoblin
О себе
Работаю в сфере искусства. Люблю разную музыку, но предпочтение отдаю тому, что потяжелее. Езжу на велосипеде, увлекаюсь настольными, компьютерными играми и 3d моделированием и печатью.
Люблю фэнтези и в целом у меня гиковские интересы)
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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