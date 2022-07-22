Работаю в сфере искусства. Люблю разную музыку, но предпочтение отдаю тому, что потяжелее. Езжу на велосипеде, увлекаюсь настольными, компьютерными играми и 3d моделированием и печатью. Люблю фэнтези и в целом у меня гиковские интересы)

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги

📺 Политика 🪩 Ночной клуб ☣️ Токсичность

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