О себе

Люблю природу, Какая музыка по душе, ту и слушаю . Фильмы в основном комедии ( бриллиантовый полицейский, большой куш...), не против поиграть в видео игры, спортивные, настольные. Не курю, но выпиваю. Занимаюсь установкой кондиционеров, устранением неприятных запахов в автомобилях и помещениях.