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Тольятти
Профиль пользователя Alex911

фото пользователя Alex911

О себе

Люблю природу, Какая музыка по душе, ту и слушаю . Фильмы в основном комедии ( бриллиантовый полицейский, большой куш...), не против поиграть в видео игры, спортивные, настольные. Не курю, но выпиваю. Занимаюсь установкой кондиционеров, устранением неприятных запахов в автомобилях и помещениях.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

События пользователя

Тольятти → сходить на мероприятие

Погнали тусить вечером

Тольятти → прогуляться, перекусить

Хобби бильярд, есть желающие?

Тольятти → сходить на мероприятие

Кто со мной осваивать бильярд?

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Откликнулся 1 участник
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