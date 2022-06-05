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Тольятти
Тольятти
Профиль пользователя Alex911
О себе
Люблю природу, Какая музыка по душе, ту и слушаю . Фильмы в основном комедии ( бриллиантовый полицейский, большой куш...), не против поиграть в видео игры, спортивные, настольные. Не курю, но выпиваю. Занимаюсь установкой кондиционеров, устранением неприятных запахов в автомобилях и помещениях.
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Общаюсь на темы:
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