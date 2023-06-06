Тольятти
Профиль пользователя Maya94
О себе
Слушаю рок, пою в караоке, катаю на велосипеде, смотрю комедии. Нравится театр и кино, парки аттракционов, отдых на воде. Не люблю безграмотность. И бесит мода на накачанные губы. Если вспомню что-то ещё, то обязательно дополню)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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События пользователя
Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
Покататься на велике по шлюзовому поздно вечером, около 22-23 ч
ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.
А какая у тебя суперспособность?
А какая у тебя суперспособность?
Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)
Чем больше мы сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу
Сходить 6 октября на "Пикник"
Участие в других событиях
Ищу человека, который всё понял
Какую породу кошки посоветуете завести?
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Какая твоя любимая книга?)
погулять по городу
Что для тебя красота?
Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей
Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?
Окрошка на квасе или кефире ?
🙂Разговоры на свободную тему 🙃
Не мограй. Моргнешь, и ты труп.
Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят
Расширить круг общения, найти интересных друзей
Узнать кто ты из винкс
Кататься на роликах на набережной
Dark Souls
Лучшее лекарство от одиночества - это распилить мозолистое тело!)
Фильмы, сериалы, аниме - посоветуйте что посмотреть интересного
Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.
Милфхантер или .........?
Сходить в парк прогуляться
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Ищешь друзей и компанию в городе Тольятти?
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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тольятти.
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