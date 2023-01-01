Тольятти

Профиль пользователя Omikuro

О себе Смотрю аниме и дорамы, люблю настольные и видео игры, а также квизы.

Порой пишу стихи

Был в сети пару дней назад

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