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Тольятти
Профиль пользователя Omikuro

фото пользователя Omikuro

О себе

Смотрю аниме и дорамы, люблю настольные и видео игры, а также квизы.
Порой пишу стихи

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Тольятти → прогуляться, перекусить

Пообщаться и совместно что-то посмотреть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexa777

Тольятти → прогуляться, перекусить

Сходить в тайм кафе с настолками

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alinatlt

Тольятти → прогуляться, перекусить

Сходить на квиз

Откликнулось 5 участников

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