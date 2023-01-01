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Тольятти
Смотрю аниме и дорамы, люблю настольные и видео игры, а также квизы.
Тольятти
Профиль пользователя Omikuro
О себе
Смотрю аниме и дорамы, люблю настольные и видео игры, а также квизы.
Порой пишу стихи
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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