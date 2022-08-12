Тольятти
Профиль пользователя Roger

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О себе

Разносторонний молодой человек!

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Знакомства,общение,совместный отдых.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Ezza
Москва → Другое

Пообщаться)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.