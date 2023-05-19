Люблю гулять как по живописным местам так и по центру города, медитировать, активно проводить время, смотреть странные фильмы, кататься на велосипеде, обсуждать Вселенную, детские травмы, психологию

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.