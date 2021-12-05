Москва
Профиль пользователя A_l_e_x_a_n_d_er

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О себе

Всем привет.
Меня зовут Александр.
Мне 25 лет, за этот жизненный период успел пройти Крым, Рим и медные трубы😄
Принимал участие в боевых действиях в ЛНР с 2016 по 2017 год, сам родом оттуда же.
Работал в исправительном учреждении строгого режима.
На данный момент работаю в сфере строительства, делаем скейт парки для молодёжи.
По вечерам после работы очень скучно, сожители уже достали 😊
Был бы не против погулять, поболтать😉
Ищу свою весёлую компанию)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Порой по вечерам, после работы, очень одиноко.. 😔 Го гулять!?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksuny
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

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