Санкт-Петербург
Профиль пользователя Brgr
О себе
Вернулась в родной город после 5 лет жизни за границей, и все социальные контакты потеряны...
Работаю в tech, хотя незнакомые думают, что в art среде :) Работаю из дома, как и большинство коллег, поэтому социализация страдает. Здесь ищу компанию для игры в пинг-понг, бадминтон, также планирую купить доску для SUP, было бы здорово иногда кататься в небольшой компании 😉
Предпочитаю аутентичные места с национальной кухней пафосным заведениям, хотя от крутого вида на город с высоты не откажусь. Или пикник в парке с выпечкой из пекарни Вольчека круассанам и десертам в Счастье.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Друзья, где вы?..
Найти подружку (родственную душу)
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)
Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)
Поиграть в настольный теннис.
пойти потанцевать в каком-нибудь веселом месте)
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