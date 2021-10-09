Вернулась в родной город после 5 лет жизни за границей, и все социальные контакты потеряны... Работаю в tech, хотя незнакомые думают, что в art среде :) Работаю из дома, как и большинство коллег, поэтому социализация страдает. Здесь ищу компанию для игры в пинг-понг, бадминтон, также планирую купить доску для SUP, было бы здорово иногда кататься в небольшой компании 😉 Предпочитаю аутентичные места с национальной кухней пафосным заведениям, хотя от крутого вида на город с высоты не откажусь. Или пикник в парке с выпечкой из пекарни Вольчека круассанам и десертам в Счастье.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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