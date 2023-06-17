Москва
Профиль пользователя Pollynka
О себе
Люблю гулять в парках, на природе, заземляться так сказать ахах. Ещё мне нравится находить какие нибудь интересные места типо больших качелей в красивом месте или смотровые о которых мало кто знает. Хочу найти компанию с которой можно будет так проводить время) Я работаю выгульщиком собак , так что график у меня +- свободный и я могу выбраться почти в любой день)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подружек
Хотелось бы найти классных подружек
Найти подружаню
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
Ищу читательниц для своего романа ❤️🔥🔥🔞
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Прогуляться в центре
хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪
Прогуляться по Москве
Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)
очень хочется выйти из 4 стен
По кофейку
Волейбол - настольный теннис 🔥
Ищу подружек
Погнали гулять с собаками
Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️
Прогуляться по Москве (можно и по ночной)
погулять по мск
Хочу завтра погулять с кем-нибудь, ищу подруг
Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.