Москва
Профиль пользователя Pollynka

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О себе

Люблю гулять в парках, на природе, заземляться так сказать ахах. Ещё мне нравится находить какие нибудь интересные места типо больших качелей в красивом месте или смотровые о которых мало кто знает. Хочу найти компанию с которой можно будет так проводить время) Я работаю выгульщиком собак , так что график у меня +- свободный и я могу выбраться почти в любой день)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу в парк на творческий пикничек✨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

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Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

маленькое фото пользователя Lina_18
Москва → Другое

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

маленькое фото пользователя Myllatkka
Москва → Другое

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

маленькое фото пользователя AleksandraV
Москва → Другое

Прогуляться в центре

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪

маленькое фото пользователя Ksuny
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Rony
Москва → Другое

Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

маленькое фото пользователя kremlin
Москва → Другое

очень хочется выйти из 4 стен

маленькое фото пользователя tutt037
Москва → Другое

По кофейку

маленькое фото пользователя Alinka_451
Москва → Другое

Волейбол - настольный теннис 🔥

маленькое фото пользователя sonix
Москва → Другое

Ищу подружек 🩷

маленькое фото пользователя Katy_a
Москва → Другое

Погнали гулять с собаками

маленькое фото пользователя soniafan
Москва → Другое

Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️

маленькое фото пользователя qwsaddd
Москва → Другое

Прогуляться по Москве (можно и по ночной)

маленькое фото пользователя ler0chka
Москва → Другое

погулять по мск

маленькое фото пользователя Sitora
Москва → Другое

Хочу завтра погулять с кем-нибудь, ищу подруг

маленькое фото пользователя Katerina_kat
Москва → Другое

Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей

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