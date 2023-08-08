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Омск
Профиль пользователя Denis_S

фото пользователя Denis_S

О себе

люблю новости науки, смотрю сериалы, слушаю разную музыку, люблю читать что-нибудь из ЖЗЛ, смотреть документалки, пить лёгкое вино; нравится узнавать что-то новое о различных территориях, городах, архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности) Хочу знать насколько иностранных языков, научиться программированию, совершить кругосветку. Ищу друзей, отношения (да, в свои 38 не теряю надежды), и просто хороших людей, с кем можно весело и нескучно проводить время.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🎭 Театр📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🏢 Работа🏫 Учеба🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Центр города, Омская крепость

Омск → прогуляться, перекусить

погулять, посидеть в кафе, пообщаться

Омск → собрать компанию

Сходить на концерт или хоккей

маленькое фото пользователя A_E_V96
маленькое фото пользователя Alina_A
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу интересных собеседников:)

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Yana_sdn

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Julia_Juli

Королев → пообщаться

Пообщаться о жизни

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → пообщаться

Познакомиться с прекрасным человеком

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Anutka

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Kr_istin_a

Ставрополь → пообщаться

Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Elizaveta17

Барнаул → пообщаться

Ищу подругу/друга🫂🤍

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Popkina_radost

Москва → пообщаться

Хочу найти интересного человека для общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Maryidontknow

Саратов → пообщаться

Хочу общаться?!! Где моя родственная душа??!

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Lia_2

Омск → прогуляться, перекусить

Я в поиске интересных, классных людей для общения, дружбы, прогулок 💜

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Helen25

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Natalii

Москва → пообщаться

Разговоры по душам, а дальше как пойдет🙋🏻‍♀️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Wladislowa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулки

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Mila84

Москва → сходить на мероприятие

Пойти на джазовый концерт

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vishnyaan

Омск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на выходные

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_Che

Омск → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nurse_Marta

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Lunatic_Stray

Омск → сходить на мероприятие

Стендап-концерт Севы Ловкачёва

Откликнулся 1 участник

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