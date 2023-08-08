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Омск
Омск
Профиль пользователя Denis_S
О себе
люблю новости науки, смотрю сериалы, слушаю разную музыку, люблю читать что-нибудь из ЖЗЛ, смотреть документалки, пить лёгкое вино; нравится узнавать что-то новое о различных территориях, городах, архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности) Хочу знать насколько иностранных языков, научиться программированию, совершить кругосветку. Ищу друзей, отношения (да, в свои 38 не теряю надежды), и просто хороших людей, с кем можно весело и нескучно проводить время.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🎭 Театр📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🏢 Работа🏫 Учеба🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб😊 Поделиться радостью
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