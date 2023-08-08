О себе

люблю новости науки, смотрю сериалы, слушаю разную музыку, люблю читать что-нибудь из ЖЗЛ, смотреть документалки, пить лёгкое вино; нравится узнавать что-то новое о различных территориях, городах, архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности) Хочу знать насколько иностранных языков, научиться программированию, совершить кругосветку. Ищу друзей, отношения (да, в свои 38 не теряю надежды), и просто хороших людей, с кем можно весело и нескучно проводить время.