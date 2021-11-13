Ростов-на-Дону
Ищу интересных собеседников:)
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От пользователя @Nadya_k
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Активный отдых
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Смелее откликайтесь, пока есть места
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погулять. )))
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Погулять, выпить кофе, сходить в кино
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Дома скучно хочу общения))
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Хочу поехать отдохнуть на майские
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а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
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Найти подругу
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Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.
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