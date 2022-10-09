Омск
Профиль пользователя Gala888
О себе
Нравится активный отдых. Велосипед, скандинавская хотьба, плавание, сплавы по реке. Обучаюсь игре на синтезаторе.
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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