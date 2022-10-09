Омск
Профиль пользователя Gala888

фото пользователя Gala888
фото #2 пользователя Gala888

О себе

Нравится активный отдых. Велосипед, скандинавская хотьба, плавание, сплавы по реке. Обучаюсь игре на синтезаторе.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

События пользователя

Омск → активный отдых

Предлагаю покататься на великах или сплавиться на SUP-бордах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nekolina
Омск → Другое

Покататься на велосипедах

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