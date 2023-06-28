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Омск
Омск
Профиль пользователя Bubochka
О себе
Я Дарья. Мне 26 лет. Добрая и искренняя.Люблю готовить,рукодельничать,психологию и саморазвитие.Хотелось бы найти подруг и друзей,пообщаться подружиться)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью
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