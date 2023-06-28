Омск

Профиль пользователя Bubochka

О себе Я Дарья. Мне 26 лет. Добрая и искренняя.Люблю готовить,рукодельничать,психологию и саморазвитие.Хотелось бы найти подруг и друзей,пообщаться подружиться)

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