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Омск
Профиль пользователя Bubochka

фото пользователя Bubochka

О себе

Я Дарья. Мне 26 лет. Добрая и искренняя.Люблю готовить,рукодельничать,психологию и саморазвитие.Хотелось бы найти подруг и друзей,пообщаться подружиться)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью

События пользователя

Омск → пообщаться

Ищу подруг(у),рада буду пообщаться!

маленькое фото пользователя Berg54
Откликнулся 1 участник

Омск → пообщаться

Буду рада пообщаться, подружиться с добрыми и искренними людьми!)🩷

маленькое фото пользователя Anastasiamoon
Откликнулся 1 участник

Омск → пообщаться

Я Дарья. Мне 26 лет. Добрая и искренняя,люблю готовить, много увлечений)

Омск → пообщаться

Подружиться, пообщаться с добрыми и искренними людьми)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Lidochka

Челябинск → пообщаться

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя AleksandraV

Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Nastya13

Москва → пообщаться

Початиться, познакомиться 🤗

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Lia_2

Омск → прогуляться, перекусить

Я в поиске интересных, классных людей для общения, дружбы, прогулок 💜

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя alexandra19

Новокузнецк → пообщаться

Мечтаю найти подругу, с которой можно обсудить абсолютно всё! 🧘🏼‍♀️

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Queen_S

Омск → прогуляться, перекусить

Ищу любителей концертов, настолок, мероприятий в городе

Откликнулся 1 участник

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