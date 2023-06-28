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Омск
Профиль пользователя Sweet_sherry

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О себе

Поступила в университет ОмГау на Агротехнологический факультет, люблю танцевать и слушать разную музыку я меломан , люблю пострадать фигней))

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Омск → пообщаться
Хочу найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻
маленькое фото пользователя Nia20
Омск → Другое
Я хочу найти интересные знакомства, интересных людей
маленькое фото пользователя Elizaveta17
Барнаул → Другое
Ищу подругу/друга🫂🤍
маленькое фото пользователя Masha9
Омск → Другое
Хочу гулять и общаться 💓
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