Москва
Профиль пользователя m.sem
О себе
Многие близкие друзья уехали. Ищу новых людей, с кем можно жить классную жизнь. Я абсолютно не понимаю, как пользоваться этим приложением. Не ожидала, что цифровая старость приходит до 30 лет.
В общем, если я куда-то вас добавила или добавилась, написала, значит я хочу с вами познакомиться. Напишите мне в инстаграм!!! m.sem
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.