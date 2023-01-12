Многие близкие друзья уехали. Ищу новых людей, с кем можно жить классную жизнь. Я абсолютно не понимаю, как пользоваться этим приложением. Не ожидала, что цифровая старость приходит до 30 лет. В общем, если я куда-то вас добавила или добавилась, написала, значит я хочу с вами познакомиться. Напишите мне в инстаграм!!! m.sem

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

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Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.