Москва
Профиль пользователя Marga

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О себе

Люблю сплетничать, обсуждать что-то новое, ищу близкого по духу человека и нового друга, хоть это и сложно
Недавно переехала в Москву, открыта новым общениям)))
Ищу своих крысок 💕

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

Не нравится:

🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Москву ❤️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Чат поддержки: задайте вопрос тут

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Rise
Москва → Другое

Интеллектуальных и творческих разговоров

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

маленькое фото пользователя romanovva
Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

маленькое фото пользователя Fkate
Москва → Другое

Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)

маленькое фото пользователя Polimils
Москва → Другое

Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

маленькое фото пользователя m.sem
Москва → Другое

Девочки, срочно ищем друг друга!

маленькое фото пользователя GYSIK
Москва → Другое

Найти людей, с которыми можно погулять и весело провести время с:

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