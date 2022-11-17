Люблю сплетничать, обсуждать что-то новое, ищу близкого по духу человека и нового друга, хоть это и сложно Недавно переехала в Москву, открыта новым общениям))) Ищу своих крысок 💕

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Найти людей, с которыми можно погулять и весело провести время с:

Москва → Другое Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

Москва → Другое Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.