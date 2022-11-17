Москва
Профиль пользователя Marga
О себе
Люблю сплетничать, обсуждать что-то новое, ищу близкого по духу человека и нового друга, хоть это и сложно
Недавно переехала в Москву, открыта новым общениям)))
Ищу своих крысок 💕
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Чат поддержки: задайте вопрос тут
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Интеллектуальных и творческих разговоров
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
прогуляться по центру, поболтать
Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)
Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко
Девочки, срочно ищем друг друга!
Найти людей, с которыми можно погулять и весело провести время с:
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