Москва
Профиль пользователя Kotik_katysha
О себе
Меня зовут Катюша, мне 23 года
Постоянно работаю, и скучаю дома
Занимаюсь дрессировкой своей собаки , была бы не против познакомиться с владельцами других собак .
Так же обожаю готовить, очень нравится обсуждать процесс готовки и пробовать что то новое
Люблю смотреть русские сериалы)))
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
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