Меня зовут Катюша, мне 23 года Постоянно работаю, и скучаю дома Занимаюсь дрессировкой своей собаки , была бы не против познакомиться с владельцами других собак . Так же обожаю готовить, очень нравится обсуждать процесс готовки и пробовать что то новое Люблю смотреть русские сериалы)))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

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