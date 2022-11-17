Москва
Профиль пользователя MyWay

фото пользователя MyWay

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти новые знакомства, подружиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Sofffia
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое

Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Eva_Avetis
Красногорск → Другое

Ищу приятную собеседницу

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя VikaOrdynskaya
Москва → Другое

Ищу подруг🧘🏻‍♀️

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Verushka
Москва → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя vikelni
Москва → Другое

Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!

маленькое фото пользователя SaiFai
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Malinoiskvi
Москва → Другое

Погулять с собаками!)

маленькое фото пользователя Wolfishv
Москва → Другое

Хотим встретиться парой. Чтобы пойти в бар или прогуляться ,Я с мужем

маленькое фото пользователя AnnaZ
Москва → Другое

Пообщаться о жизни

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.