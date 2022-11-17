Москва
Профиль пользователя MyWay
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Найти подругу
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Красногорск → Другое
Ищу приятную собеседницу
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Погулять с собаками!)
Москва → Другое
Хотим встретиться парой. Чтобы пойти в бар или прогуляться ,Я с мужем
Москва → Другое
Пообщаться о жизни
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