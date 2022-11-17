Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность 📺 Политика 🏢 Работа

Москва → Другое Хотим встретиться парой. Чтобы пойти в бар или прогуляться ,Я с мужем

Москва → Другое Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.