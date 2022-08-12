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Москва
Создание woman community 💛

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собрать компанию

Приветствую Вас, дамы ✨
Я хочу создать небольшое уютное woman community, где мы могли бы общаться, встречаться в кафе или за прогулкой по прекрасной Москве.
Это пространство про поддержку, вдохновение и развитие своих коммуникативных или творческих способностей 💗

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