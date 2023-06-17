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Москва
Профиль пользователя Luubava

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О себе

Хочу познакомиться с новыми людьми, найти новые увлечения и хобби.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

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Ищу модель на окрашивание волос ✨
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Ищу подруг для прогулок
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Найти подругу для общения, прогулок, походов на мероприятия и т д
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Посидеть в уютном кафе и прогуляться в центре
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Прогуляться в парке или сходить на выставку
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Поиск новых друзей
маленькое фото пользователя wisheta
Москва → Другое
Классно провести время
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Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.