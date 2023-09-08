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Москва — Поиграть в настолки от Stark, 08.09.23

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прогуляться, перекусить

Собираемся 4 раза в неделю в антикафе на Фрунзенской.
Играем во всё - от простых и весёлых патигеймов до хардкора.
В коллекции более 200 настолок.

Актуально ВСЕГДА и ДЛЯ ВСЕХ 😊

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