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Москва
Всем привет, меня зовут Маша и я мечтаю о лучшей подруге, которая не только будет отвечать на мои сообщения и принимать всю мою любовь и внимание, но и будет отвечать взаимностью и интересоваться мной в такой же мере!
Москва
Профиль пользователя mama_soma
О себе
Всем привет, меня зовут Маша и я мечтаю о лучшей подруге, которая не только будет отвечать на мои сообщения и принимать всю мою любовь и внимание, но и будет отвечать взаимностью и интересоваться мной в такой же мере!
Я очень добрая, веселая, разносторонняя и всегда поддержу !
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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