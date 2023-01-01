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Москва
Профиль пользователя mama_soma

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О себе

Всем привет, меня зовут Маша и я мечтаю о лучшей подруге, которая не только будет отвечать на мои сообщения и принимать всю мою любовь и внимание, но и будет отвечать взаимностью и интересоваться мной в такой же мере!

Я очень добрая, веселая, разносторонняя и всегда поддержу !

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти настоящую подругу

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Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

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Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

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Ищу своих подружек, с которыми мы сможем классно проводить время💗

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Хочу найти подругу по интересам из Москвы, для общения и встреч!

Откликнулось 8 участников

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