Москва
Профиль пользователя Gari_k

фото пользователя Gari_k

О себе

Ищу возможности для смены проперженного офисного кресла на свободу и деньги 😁

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Не могу проснуться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Rina464
Москва → Другое

Хотелось бы пообщаться с интересными людьми)

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