Делаю игрушки, шью одеяла, люблю рок, а ещё паниковать. С 2007 играла в ВоВ (13 лет почти). Потом забила, потому что ВоВ не торт) ну и работа тоже не торт. Люблю дебильный юмор. Нашла себя в безопасности и охране труда.

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

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