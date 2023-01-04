Москва
Профиль пользователя Elberett11

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О себе

Делаю игрушки, шью одеяла, люблю рок, а ещё паниковать. С 2007 играла в ВоВ (13 лет почти). Потом забила, потому что ВоВ не торт) ну и работа тоже не торт. Люблю дебильный юмор. Нашла себя в безопасности и охране труда.

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорить обо всем

Москва → пообщаться

Просто поболтать об интересах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

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Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

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Красногорск → Другое

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Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?

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Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

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Общение, рада знакомству новым друзьям)

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Не могу проснуться

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