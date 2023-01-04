Москва
Профиль пользователя Elberett11
О себе
Делаю игрушки, шью одеяла, люблю рок, а ещё паниковать. С 2007 играла в ВоВ (13 лет почти). Потом забила, потому что ВоВ не торт) ну и работа тоже не торт. Люблю дебильный юмор. Нашла себя в безопасности и охране труда.
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Пообщаться на любые темы
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Ищу приятную собеседницу
Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?
Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?
Поболтаем о том, о сём
Общение, рада знакомству новым друзьям)
Не могу проснуться
Поговорим обовсём во тьме?!
Поболтать об интересах, познакомиться))
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