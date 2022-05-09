Москва
Профиль пользователя Filola

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О себе

В свободное время люблю ездить на прогулки в красивые места, а также посещать кинотеатры и различные мероприятия. Не хватает общения, отношения не ищу-замужем:)

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорим обо всем и ни о чем одновременно?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Timmy
Москва → Другое

Окрошка на квасе или кефире ?

маленькое фото пользователя MNIXenus
Москва → Другое

Может, шахматы, или шутеры?

маленькое фото пользователя Jessie
Москва → Другое

Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?

маленькое фото пользователя Vdmfk
Москва → Другое

Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

маленькое фото пользователя Devastian
Ростов-на-Дону → Другое

Узнать кто ты из винкс

маленькое фото пользователя Deraben
Долгопрудный → Другое

Пообщаемся на разные темы?) что обычно обсуждают в пятницу?)

маленькое фото пользователя Medieve
Москва → Другое

Обсудить дела житейские и душевные, поделиться мемами)

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Я люблю узнавать новых людей!

маленькое фото пользователя Classicbimmer
Жуковский → Другое

Найти человека со схожими интересами, пообщаться и встретиться)

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Мотопутешественники поделитесь опытом и впечатлениями)

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