В свободное время люблю ездить на прогулки в красивые места, а также посещать кинотеатры и различные мероприятия. Не хватает общения, отношения не ищу-замужем:)

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

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✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Поговорим обо всем и ни о чем одновременно?

Жуковский → Другое Найти человека со схожими интересами, пообщаться и встретиться)

Долгопрудный → Другое Пообщаемся на разные темы?) что обычно обсуждают в пятницу?)

Ростов-на-Дону → Другое Узнать кто ты из винкс

Москва → Другое Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

Москва → Другое Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?

Москва → Другое Может, шахматы, или шутеры?

Москва → Другое Окрошка на квасе или кефире ?

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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