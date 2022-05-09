Москва
Профиль пользователя Filola
О себе
В свободное время люблю ездить на прогулки в красивые места, а также посещать кинотеатры и различные мероприятия. Не хватает общения, отношения не ищу-замужем:)
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
Москва → Другое
Окрошка на квасе или кефире ?
Москва → Другое
Может, шахматы, или шутеры?
Москва → Другое
Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?
Москва → Другое
Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)
Ростов-на-Дону → Другое
Узнать кто ты из винкс
Долгопрудный → Другое
Пообщаемся на разные темы?) что обычно обсуждают в пятницу?)
Москва → Другое
Обсудить дела житейские и душевные, поделиться мемами)
Казань → Другое
Я люблю узнавать новых людей!
Жуковский → Другое
Найти человека со схожими интересами, пообщаться и встретиться)
Москва → Другое
Не могу проснуться
Уфа → Другое
Мотопутешественники поделитесь опытом и впечатлениями)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.