Люблю активно проводить досуг) катаюсь на веле, роликах, коньках, зимой на доске) веревочные парки тоже тема)в общем за любую движуху, кроме голодовки😁

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

📺 Политика 🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность

Москва → Другое Покататься на великах этим вечером 🚴🏻‍♀️

Москва → Другое Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

Москва → Другое Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Москва → Другое Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

Москва → Другое Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

Москва → Другое Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

Москва → Другое хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

Москва → Другое Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

Москва → Другое найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.