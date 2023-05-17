Москва
Профиль пользователя Oxana31
О себе
Люблю активно проводить досуг) катаюсь на веле, роликах, коньках, зимой на доске) веревочные парки тоже тема)в общем за любую движуху, кроме голодовки😁
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика 🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Москва → Другое
Велопрогулка по Москве
Москва → Другое
Пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
найти подругу, с которой сможем общаться обо всем
Москва → Другое
Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌
Москва → Другое
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Москва → Другое
Встретиться, погулять в центре
Москва → Другое
Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.
Москва → Другое
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
Москва → Другое
Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
Москва → Другое
Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?
Москва → Другое
Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап
Москва → Другое
Вместе попить кофе
Москва → Другое
Покататься на великах этим вечером 🚴🏻♀️
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