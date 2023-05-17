Москва
Профиль пользователя Oxana31

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О себе

Люблю активно проводить досуг) катаюсь на веле, роликах, коньках, зимой на доске) веревочные парки тоже тема)в общем за любую движуху, кроме голодовки😁

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика 🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Гоу кататься на велике или роликах)

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Найти подруг!

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

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Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

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Москва → Другое

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

маленькое фото пользователя Polin.Malin
Москва → Другое

Велопрогулка по Москве

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя anas.tasia
Москва → Другое

найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

маленькое фото пользователя AlenaIvanova
Москва → Другое

Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

маленькое фото пользователя Myllatkka
Москва → Другое

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

маленькое фото пользователя Eva_Lin
Москва → Другое

Встретиться, погулять в центре

маленькое фото пользователя Polexeevna
Москва → Другое

Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

маленькое фото пользователя ValKon
Москва → Другое

Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

маленькое фото пользователя pblhok
Москва → Другое

Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

маленькое фото пользователя Maryska
Москва → Другое

Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

маленькое фото пользователя Mariariaz
Москва → Другое

Вместе попить кофе

маленькое фото пользователя Gera_85
Москва → Другое

Покататься на великах этим вечером 🚴🏻‍♀️

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