Казань
Профиль пользователя Ilyaska
О себе
В меру серьёзен, могу пошутить так, что аж в глазах потемнеет, нравится читать Акунина, Оруэлл, Ильф и Петорв.
Можем встретиться, если перейдешь дорогу на красный.
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
События пользователя
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