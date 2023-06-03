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Казань
Профиль пользователя Disa

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О себе

Мне 20 лет. Я люблю познавать новый места и людей. Вдохноаляюсь разнообразными вещами, книгой, деревьями и ловлю приятный дзен.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → сходить на мероприятие

Пойдём вместе в театр или на выставку по пушкинской карте?

маленькое фото пользователя kamillastas
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kamillastas

Казань → прогуляться, перекусить

Пообщаемся, погуляем по городу.

Откликнулся 1 участник

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