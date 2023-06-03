⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань
Казань
Казань
Профиль пользователя Disa
О себе
Мне 20 лет. Я люблю познавать новый места и людей. Вдохноаляюсь разнообразными вещами, книгой, деревьями и ловлю приятный дзен.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Казань
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам