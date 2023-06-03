Казань

Профиль пользователя Disa

О себе Мне 20 лет. Я люблю познавать новый места и людей. Вдохноаляюсь разнообразными вещами, книгой, деревьями и ловлю приятный дзен.

Была в сети пару дней назад

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