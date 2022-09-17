Всем привет, мне 22 и я ищу кого угодно, главное не маньяки и тому подобное, но обсудить их психоанализ я за Обожаю трукрайм истории, животных и покушать Подрабатываю видеомонтажором и учусь на программиста( кем я точно не буду работать) Умею выслушивать и поддерживать Люблю готовить азиатские блюда и пробовать новое Не люблю токсичных людей, которые превозносят себя выше других и не умеют слушать Из музыки обожаю кпоп ( дада я ‘та самая 14летняя девочка’ ага, еще слушаю рок , американский хип-хоп нулевых и kxx( корейский хип-хоп) Из фильмов и сериалов предпочитаю катастрофы, детективы, ужасы и криминал, но иногда под настроение могу устроить марафон диснеевских фильмов или американских фильмов нулевых Занимаюсь спортом, в теннисе с 6 лет, играю как профи и возможно ищу напарника по игре

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Казань → прогуляться, перекусить Ищу с кем можно пойти в баблтишную/библиотеку позаниматься/поработь

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.