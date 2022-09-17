Казань
Профиль пользователя Plz_dstr_m
О себе
Всем привет, мне 22 и я ищу кого угодно, главное не маньяки и тому подобное, но обсудить их психоанализ я за
Обожаю трукрайм истории, животных и покушать
Подрабатываю видеомонтажором и учусь на программиста( кем я точно не буду работать)
Умею выслушивать и поддерживать
Люблю готовить азиатские блюда и пробовать новое
Не люблю токсичных людей, которые превозносят себя выше других и не умеют слушать
Из музыки обожаю кпоп ( дада я ‘та самая 14летняя девочка’ ага, еще слушаю рок , американский хип-хоп нулевых и kxx( корейский хип-хоп)
Из фильмов и сериалов предпочитаю катастрофы, детективы, ужасы и криминал, но иногда под настроение могу устроить марафон диснеевских фильмов или американских фильмов нулевых
Занимаюсь спортом, в теннисе с 6 лет, играю как профи и возможно ищу напарника по игре
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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