⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань

Казань
Профиль пользователя yana96

фото пользователя yana96

О себе

Привет!)
Надеюсь здесь найти людей с кем будет интересно провести время и стать подругами)
Немного о себе: обожаю читать, люблю настолки, театр и выставки, планирую начать активно заниматься спортом)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Katerina4
маленькое фото пользователя Indiiiirochka
маленькое фото пользователя VeneraU
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariaa

Казань → собрать компанию

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Lera_K

Казань → прогуляться, перекусить

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Albina

Казань → прогуляться, перекусить

погулять, пообщаться, выпить кофе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → собрать компанию

Ищу подруг. Уютные посиделки с кофе или тусы в баре)

Откликнулось 7 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

маленькое фото пользователя Alina77
маленькое фото пользователя Ruslan181
маленькое фото пользователя DIABLOBAID
маленькое фото пользователя Plz_dstr_m
маленькое фото пользователя Aldo
маленькое фото пользователя perfect_rider
маленькое фото пользователя Kristina32
маленькое фото пользователя Disa
маленькое фото пользователя Anna_di.smm
маленькое фото пользователя Niyaz
маленькое фото пользователя Tomatodor
маленькое фото пользователя Lera2007
маленькое фото пользователя Barash
маленькое фото пользователя Dass
маленькое фото пользователя Aigulka
маленькое фото пользователя Indiiiirochka
маленькое фото пользователя kamillastas
маленькое фото пользователя 1983
маленькое фото пользователя Elina09
маленькое фото пользователя Miss_Guzel
маленькое фото пользователя Renata
маленькое фото пользователя AndiBoy
маленькое фото пользователя Dianatili
маленькое фото пользователя Bulat_Sh
маленькое фото пользователя KsushaRN22
маленькое фото пользователя Koigahcga
маленькое фото пользователя Etsu
маленькое фото пользователя Dariaa

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам