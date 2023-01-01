⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань
Казань
Привет!)
Казань
Профиль пользователя yana96
О себе
Привет!)
Надеюсь здесь найти людей с кем будет интересно провести время и стать подругами)
Немного о себе: обожаю читать, люблю настолки, театр и выставки, планирую начать активно заниматься спортом)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Казань
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам