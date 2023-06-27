Разговоры о ниочем и немного о важном

От пользователя @Ilyaska

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Казань → Другое Тусить на квартале

Казань → Другое В центре Казани. Днем или вечером.

Казань → Другое Поговорим обовсём во тьме?!

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