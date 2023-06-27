Казань
Отдых от тяжело рабочего дня
прогуляться, перекусить
Разговоры о ниочем и немного о важном
От пользователя @Ilyaska
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Погулять по центру города
Казань → Другое
Прогулки,интересные беседы,дискуссии😁
Казань → Другое
поиграть в бильярд
Казань → Другое
Найти такую-же broken like me❤️🩹
Казань → Другое
погода огонь, пошли гулять
Казань → Другое
Ищу подругу
Казань → Другое
найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)
Казань → Другое
Поговорим обовсём во тьме?!
Казань → Другое
В центре Казани. Днем или вечером.
Казань → Другое
Тусить на квартале
Казань → Другое
Общение найти друзей
Казань → Другое
Ищу подружек ❤️
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!