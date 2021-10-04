Казань: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Alina77 пообщаться

Хочу найти новые общения/друзей.

@Alina77


фото пользователя Dass пообщаться

Го болтать 😸

@Dass


фото пользователя dia668 другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

@dia668


фото пользователя Agent_blond_007 собрать компанию

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

@Agent_blond_007


фото пользователя Dina13 пообщаться

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

@Dina13


фото пользователя Anna_di.smm прогуляться, перекусить

Тусить в центре 🙂

@Anna_di.smm


фото пользователя Mira.Al пообщаться

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

@Mira.Al


фото пользователя Dariaa собрать компанию

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

@Dariaa


фото пользователя Kristina32 прогуляться, перекусить

Ищу подругу

@Kristina32


фото пользователя Mila05 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Mila05


фото пользователя Polina5689 прогуляться, перекусить

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

@Polina5689


фото пользователя Dysy активный отдых

Провести время

@Dysy


фото пользователя Alba27 прогуляться, перекусить

Общение найти друзей

@Alba27


фото пользователя Zulfia прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

@Zulfia


фото пользователя elvinkaa прогуляться, перекусить

Весело провести время

@elvinkaa


фото пользователя Albina прогуляться, перекусить

погулять, пообщаться, выпить кофе

@Albina


фото пользователя WikaKlubnika прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок по городу

@WikaKlubnika


фото пользователя Zilantik прогуляться, перекусить

Прогулки по городу, и т.д)

@Zilantik


фото пользователя Lera_K прогуляться, перекусить

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

@Lera_K


фото пользователя Tomatodor пообщаться

Найти такую-же broken like me❤️‍🩹

@Tomatodor


фото пользователя Giselle прогуляться, перекусить

Прогуляться по летней Казани🤗

@Giselle


фото пользователя Leona00 прогуляться, перекусить

прогуляться потусить )

@Leona00


фото пользователя Elyaa прогуляться, перекусить

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

@Elyaa


фото пользователя An.gal другое

Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

@An.gal


фото пользователя Belova собрать компанию

Поиграть в настолки

@Belova


фото пользователя PolinaVep прогуляться, перекусить

Ищу подругу

@PolinaVep


фото пользователя IIIRRRAAA прогуляться, перекусить

Прогуляться во дворе

@IIIRRRAAA


фото пользователя Gusya собрать компанию

Приезжаем с подругами в Казань

@Gusya


фото пользователя Evgeny_S пообщаться

Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

@Evgeny_S


фото пользователя Milka96 прогуляться, перекусить

Ищу подружек ❤️

@Milka96


фото пользователя Luna прогуляться, перекусить

Погулять по центру города

@Luna


фото пользователя Albibina другое

Сгонять вместе в клуб.

@Albibina


фото пользователя Evgenii прогуляться, перекусить

Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

@Evgenii


фото пользователя Liliya2718 активный отдых

Сходить в клуб

@Liliya2718


фото пользователя Anastasia89 прогуляться, перекусить

Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

@Anastasia89


фото пользователя Nexus пообщаться

ищу новых друзей и общение с интересными людьми

@Nexus


фото пользователя AGL1 другое

Ищу веселую подругу, квартал желательно

@AGL1


фото пользователя Youana пообщаться

Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

@Youana


фото пользователя Elnurka другое

Замутить тусу, кто придет ?

@Elnurka


фото пользователя Mirajane другое

Ищу подругу, в клуб сходить

@Mirajane


фото пользователя Ruslan11 активный отдых

Давайте сходим в театр

@Ruslan11


фото пользователя Brajana пообщаться

Я люблю узнавать новых людей!

@Brajana


фото пользователя Alserk3 пообщаться

найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)

@Alserk3


фото пользователя Ugly_DeD пообщаться

Почирикать обо всем

@Ugly_DeD


фото пользователя Irina.Shu прогуляться, перекусить

Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

@Irina.Shu


фото пользователя Kzn_seaman пообщаться

В поисках девушки пообщаться

@Kzn_seaman


фото пользователя Amway пообщаться

Ищу друзей

@Amway


фото пользователя Evachka другое

Хочу дружить

@Evachka


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