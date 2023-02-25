прогуляться, перекусить

От пользователя @RUSLAn13

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Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое Скучно, кто в хочет выпить ?

Казань → Другое Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

Казань → Другое Скучно на работе

Казань → Другое Весело провести время

Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Казань → Другое Ищу подругу, в клуб сходить

Казань → Другое Открыт для новых знакомств, для общения.

Казань → Другое Поболтать в перерывах между работой

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