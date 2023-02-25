Казань
Сходить на выставку Сальвадора Дали

фото пользователя RUSLAn13
прогуляться, перекусить

От пользователя @RUSLAn13

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя AuroraNeva
Казань → Другое

Поболтать в перерывах между работой

маленькое фото пользователя Dionys
Казань → Другое

Открыт для новых знакомств, для общения.

маленькое фото пользователя Mirajane
Казань → Другое

Ищу подругу, в клуб сходить

маленькое фото пользователя Dilya88
Казань → Другое

Я хочу в клуб 💃

маленькое фото пользователя Islam01
Казань → Другое

Прогуляться)

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя GROOVMEN
Казань → Другое

Скучно на работе

маленькое фото пользователя Alonnar
Казань → Другое

Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

маленькое фото пользователя MaliKat
Казань → Другое

поиграть в мафию

маленькое фото пользователя Elya
Казань → Другое

Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Maks11
Казань → Другое

Скучно, кто в хочет выпить ?

маленькое фото пользователя Gusya
Казань → Другое

Приезжаем с подругами в Казань

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!