Всем по привету! Я меломан, но в основном отдаю предпочтение русскому рэпу старой школы. Разбавляю его русским роком, шансоном, альтернативой, электронной, джазом и много еще чем... Читаю. Книги, только бумажные. Дюма, Конан Дойл, Оруэлл, Киз, Морис Леблан. Примерный список. Обожаю творить на кухне! Да, я профессиональный повар широкого профиля! Нравиться гулять. Ночью. Под дождём) Остальное расскажу по ходу общения!

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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