Казань
Профиль пользователя Astral_Soul
О себе
Всем по привету! Я меломан, но в основном отдаю предпочтение русскому рэпу старой школы. Разбавляю его русским роком, шансоном, альтернативой, электронной, джазом и много еще чем...
Читаю. Книги, только бумажные. Дюма, Конан Дойл, Оруэлл, Киз, Морис Леблан. Примерный список.
Обожаю творить на кухне! Да, я профессиональный повар широкого профиля!
Нравиться гулять. Ночью. Под дождём)
Остальное расскажу по ходу общения!
Профиль обновлён 21 июня 2023 г.
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