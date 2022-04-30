прогуляться, перекусить

От пользователя @Oo_o

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Есть ли дружба между М и Ж?)

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в Игру Престолов

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое Ищу творческих людей для дружбы и общения)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!