Санкт-Петербург
Профиль пользователя Allaaa
О себе
Таааак…сложно рассказывать о себе оказывается😀
Попробую. Весёлая) Оптимист и за развитие. Люблю путешествовать,проводить время в интересных местах,люблю и спа и массаж,активный отдых, и в заведение можно.
Взрослость. Не думала. Но как то частично друзья потерялись,переехали,стали тяжёлыми на подъем,кого то вытащить уже проблема🥲
Ищу подругу по духу)) А можно и пару (я в отношениях),друзей для совместного времяпровождения.
Я татуировщик, вся моя деятельность связана в основном с искусством)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Общаться и дружить
Сходить в бар
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Горнолыжка кафе выходные
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