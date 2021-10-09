Таааак…сложно рассказывать о себе оказывается😀 Попробую. Весёлая) Оптимист и за развитие. Люблю путешествовать,проводить время в интересных местах,люблю и спа и массаж,активный отдых, и в заведение можно. Взрослость. Не думала. Но как то частично друзья потерялись,переехали,стали тяжёлыми на подъем,кого то вытащить уже проблема🥲 Ищу подругу по духу)) А можно и пару (я в отношениях),друзей для совместного времяпровождения. Я татуировщик, вся моя деятельность связана в основном с искусством)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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