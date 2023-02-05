Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ananastasiya
О себе
Хожу в спортзал, катаюсь на велосипеде, сноуборде, люблю прогулки, поездки на природу, путешествия
Профиль обновлён 15 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых друзей:)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
С пришедшей весной гулять на Коменде
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Санкт-Петербург → Другое
Общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать, порефлексировать
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈
Санкт-Петербург → Другое
Встретиться, узнать друг друга
Санкт-Петербург → Другое
Поужинать в кафе)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечернему Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Санкт-Петербург → Другое
Горнолыжка кафе выходные
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу , порадоваться теплу )
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