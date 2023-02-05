Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ananastasiya

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О себе

Хожу в спортзал, катаюсь на велосипеде, сноуборде, люблю прогулки, поездки на природу, путешествия

Профиль обновлён 15 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

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