Всем привет. Я - Олег, 33 года. Недавно переехал в Питер, поэтому города не знаю. Ищу новых друзей, общения. Впишусь в движ, связанный с интересными местами - музеи, выставки, экскурсии, настолки, кино, что-то еще. Сам люблю читать (в основном из областей экономики и финансов, психологии, иногда научнпоп, иногда фантастика, изредка - мемуары). Нравится залипать в Ютюб, хотя знаю, что это не полезно). Пытаюсь учить английский и хочу научиться играть на электрогитаре :)

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.