Санкт-Петербург
Профиль пользователя OlegK

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фото #2 пользователя OlegK

О себе

Всем привет. Я - Олег, 33 года. Недавно переехал в Питер, поэтому города не знаю.

Ищу новых друзей, общения. Впишусь в движ, связанный с интересными местами - музеи, выставки, экскурсии, настолки, кино, что-то еще.

Сам люблю читать (в основном из областей экономики и финансов, психологии, иногда научнпоп, иногда фантастика, изредка - мемуары). Нравится залипать в Ютюб, хотя знаю, что это не полезно). Пытаюсь учить английский и хочу научиться играть на электрогитаре :)

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

Участие в других событиях

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общаться и дружить

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Ищу новых друзей

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Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя Oo_o
Санкт-Петербург → Другое

Горнолыжка кафе выходные

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

маленькое фото пользователя Irina29
Санкт-Петербург → Другое

Обзавестись друзьями

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на стендап

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