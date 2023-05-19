Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oo_o
О себе
Горнолыжка и кафе
Профиль обновлён 25 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Просто погулять
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.
Санкт-Петербург → Другое
Как на счёт по пивку?)
Санкт-Петербург → Другое
сходить в бильярд(пол и возраст не важен)
Санкт-Петербург → Другое
Нескучно провести время
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