Санкт-Петербург
Профиль пользователя Oo_o

фото пользователя Oo_o

О себе

Горнолыжка и кафе

Профиль обновлён 25 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Горнолыжка кафе выходные

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя OlegK
Санкт-Петербург → Другое

Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

маленькое фото пользователя Hdstu
Санкт-Петербург → Другое

Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

маленькое фото пользователя firefighter
Санкт-Петербург → Другое

Как на счёт по пивку?)

маленькое фото пользователя Viktor0001
Санкт-Петербург → Другое

сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

маленькое фото пользователя Mozgalex
Санкт-Петербург → Другое

Нескучно провести время

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.