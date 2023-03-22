Краснодар
подруг!!! ♡ ♡ ♡
другое
если мы в чем то похожи откликнись пожалуйста! я буду рада погулять и просто пообщаться
если мы в чем то похожи откликнись пожалуйста! я буду рада погулять и просто пообщаться
мне не нужно однодневное общение :(((
От пользователя @ksyusha
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Краснодар
Краснодар → Другое
Ищу подругу💫❤️
Краснодар → Другое
Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар
Краснодар → Другое
Давайте знакомиться
Краснодар → Другое
Ищу двух девушек для похода в бильярд ближайшее время)
Краснодар → Другое
Погулять в парке
Краснодар → Другое
Хочу поиграть в пляжный волейбол)
Краснодар → Другое
Встреча ,разговор по душам ,близкий человек
Краснодар → Другое
Прогуляться
Краснодар → Другое
Давай полетаем?
Краснодар → Другое
Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋
Краснодар → Другое
Хочу познакомиться и пообщаться 😄
Краснодар → Другое
поехать к реке разжечь костер
Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!