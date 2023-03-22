если мы в чем то похожи откликнись пожалуйста! я буду рада погулять и просто пообщаться мне не нужно однодневное общение :(((

От пользователя @ksyusha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Краснодар → Другое поехать к реке разжечь костер

Краснодар → Другое Хочу познакомиться и пообщаться 😄

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Хочу поиграть в пляжный волейбол)

Краснодар → Другое Погулять в парке

Краснодар → Другое Ищу двух девушек для похода в бильярд ближайшее время)

Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!