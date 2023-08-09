Я люблю слушать современную музыку разного типа люблю гулять и ищу компанию для этого или подруг

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия

🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового

Краснодар → Другое Пешие прогулки по Краснодару и простое дружеское общение.

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.