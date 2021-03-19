Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного отдыха)

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

Краснодар → Другое Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Краснодар → Другое пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.