Краснодар
Профиль пользователя Daria_Sokq12
О себе
Зал , испанский , Английский
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями
Краснодар → Другое
Найти классную подругу ☺
Краснодар → Другое
Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯♀️
Санкт-Петербург → Другое
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Краснодар → Другое
Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)
Краснодар → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
Краснодар → Другое
Ищу подружку☺
Краснодар → Другое
Пошли гулять))
Краснодар → Другое
Сходить в кино
Краснодар → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь
Краснодар → Другое
Ищу подругу)
Краснодар → Другое
Подружку🤪💋
Краснодар → Другое
Дружба , поддержка .😌😊
Краснодар → Другое
Ищу подругу или подруг для прогулок и общения
Краснодар → Другое
подруг!!! ♡ ♡ ♡
Краснодар → Другое
Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )
Краснодар → Другое
Регулярно гулять по городу пешком, рано утром
Краснодар → Другое
Выпить чашечку кофе
Краснодар → Другое
Ищу подругу. 🫶🏼
Краснодар → Другое
Ищу подругу
Краснодар → Другое
Встреча ,разговор по душам ,близкий человек
Краснодар → Другое
Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться
Краснодар → Другое
Девочки, что случилось?????
Краснодар → Другое
Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))
Краснодар → Другое
Сходить в театр, кино
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного отдыха)
Краснодар → Другое
Погулять , сходить куда нибудь
Краснодар → Другое
Ищу подруг
Краснодар → Другое
Пойдёмте смотреть на ливень
Краснодар → Другое
Пообщаться со счастьем
Краснодар → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать
Анапа → Другое
Прогуляться, сходить в кино
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