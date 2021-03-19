Краснодар
Профиль пользователя Daria_Sokq12

фото пользователя Daria_Sokq12
фото #2 пользователя Daria_Sokq12

О себе

Зал , испанский , Английский

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу встретиться с новыми людьми

Участие в других событиях

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Краснодар → Другое

пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

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Краснодар → Другое

Найти классную подругу ☺

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Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

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Санкт-Петербург → Другое

пообщаться и познакомиться с интересными людьми

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Краснодар → Другое

Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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Краснодар → Другое

Прогуляться, выпить кофе

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Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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Краснодар → Другое

Ищу подружку☺

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Краснодар → Другое

Пошли гулять))

маленькое фото пользователя Natali_20
Краснодар → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
Краснодар → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Marina3274
Краснодар → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Lerrka
Краснодар → Другое

Подружку🤪💋

маленькое фото пользователя Larisa21
Краснодар → Другое

Дружба , поддержка .😌😊

маленькое фото пользователя ODoriS
Краснодар → Другое

Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

маленькое фото пользователя ksyusha
Краснодар → Другое

подруг!!! ♡ ♡ ♡

маленькое фото пользователя Christina2223
Краснодар → Другое

Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )

маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
Краснодар → Другое

Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

маленькое фото пользователя Jeka
Краснодар → Другое

Выпить чашечку кофе

маленькое фото пользователя Viki_toryya
Краснодар → Другое

Ищу подругу. 🫶🏼

маленькое фото пользователя Violetta25
Краснодар → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя ChrisTiana
Краснодар → Другое

Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

маленькое фото пользователя Greys
Краснодар → Другое

Девочки, что случилось?????

маленькое фото пользователя Tata3093
Краснодар → Другое

Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

маленькое фото пользователя roman4445
Краснодар → Другое

Сходить в театр, кино

маленькое фото пользователя Annastasia
Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного отдыха)

маленькое фото пользователя Natali55
Краснодар → Другое

Погулять , сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя LILU8822
Краснодар → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Egorxd
Краснодар → Другое

Пойдёмте смотреть на ливень

маленькое фото пользователя Devid_Trushk0v
Краснодар → Другое

Пообщаться со счастьем

маленькое фото пользователя Maria_S
Краснодар → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

маленькое фото пользователя MARIYA68
Анапа → Другое

Прогуляться, сходить в кино

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